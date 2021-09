Moxnes opnar for å byte ut samarbeidsavtale med budsjettavtale

innenriks

– Forma på ein avtale er ikkje det viktigaste, det kan òg skje gjennom ein budsjettavtale. Det som ligg fast, er målet vårt om å sikre ein ny kurs, seier Moxnes til NTB.

Raudt flyg høgt på målingane om dagen og ligg an til å suse forbi sperregrensa på valdagen. Samtidig er det usikkert om trioen Ap/Sp/SV klarer å sikre seg fleirtal på Stortinget. Dermed kan ei Støre-regjering bli avhengig av støtta til anten Raudt eller Miljøpartiet Dei Grøne – eller begge.

Utvida budsjettavtale

Raudt har avvist å gå i regjering sjølv, men Moxnes har fleire gonger opna for å støtte ei ny regjering frå Stortinget gjennom ein forpliktande samarbeidsavtale.

No opnar Raudt-leiaren for at samarbeidet kan ta ulike vendingar.

– Poenget er at vi vil ha ein samarbeidsavtale, og han kan inngåast både i tida etter valet, når ny regjering og det parlamentariske grunnlaget blir avklart, eller som ein utvida budsjettavtale når regjeringa kan vere avhengig av Raudts aktive støtte, seier Moxnes.

Han understrekar at det er prosessen fram til ein avtale som er av mindre betydning for Raudt. Når det gjeld sjølve innhaldet i avtalen, forventar partiet tydelege og ambisiøse mål, konkrete tiltak med tidsfristar og garantiar for at ei ny regjering ikkje fører vidare retninga til den noverande regjeringa, forklarer Moxnes.

Ser til Danmark

Moxnes fortel at Raudt har sett på ulike samarbeidsformer i andre land, mellom anna Danmark. Der har Mette Frederiksens mindretalsregjering inngått ein samarbeidsavtale med Raudts søsterparti, Enhedslisten.

Her til lands sikra Solberg-regjeringa seg fleirtal i Stortinget gjennom å inngå ein samarbeidsavtale med KrF og Venstre i 2013, som varte til 2017.

Moxnes seier at han ikkje kjem til å leggje seg opp i ein regjeringskabal etter valet. Målet hans er å binde dei raudgrøne partia til masta.

– Om det er ei regjering med Ap og Sp, eller også med SV, så vil vi gjerne ha ein avtale med dei for å binde dei til venstresida. Det er målet vårt, sånn at dei ikkje kan køyre slalåm i Stortinget, seier han.

Truar med å gå i opposisjon

Moxnes har tidlegare lagt fram tre krav til ein ny, raudgrøn regjering: skatteauke for dei rikaste som skal finansiere gratis tannhelse til alle, stans i all oljeleiting og profittfri velferd.

Raudt-leiaren har likevel avvist å stille ultimatum. Det står han fast ved.

MDG krev på si side full stans i oljeleiting for å støtte ei Støre-regjering, anten det er gjennom ein samarbeidsavtale eller ein budsjettavtale.

Moxnes fryktar ikkje å bli forbigått i forhandlingane etter valet.

– Viss dei tel til 85 og det inkluderer oss, vil dei vere konstruktive. Det er eg heilt sikker på, seier Moxnes.

Dersom det likevel skulle skje, vil Raudt gå i opposisjon, forsikrar han.

– Då får dei ei historisk sterk Raudt-gruppe i full opposisjon mot seg i Stortinget. Viss eg hadde vore Støre, ville eg heller valt å samarbeide.

