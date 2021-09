Mann tiltalt for å ha selt 15-åring som prostituert

innenriks

Mannen er tiltalt for menneskehandel etter at han fram til oktober i fjor skal ha formidla kundane til jenta, som på det tidspunktet var 15 år gammal. Jenta skal ifølgje tiltalen ha fått 4.000 kroner for å ha sex med ein av kundane, og den tiltalte mannen skal ha fått 1.600 kroner for å ha formidla kunden.

Han er òg tiltalt for å ha verva ei anna jente som prostituert i tida fram til oktober i fjor. Jenta var då 17 år gammal. Det vart då avtalt eit møte med ein sexkjøpar på eit hotell i Bergen sentrum, men kjøpet vart ikkje gjennomført fordi dei ikkje fekk booka rommet.

Mannen annonserte tenestene til begge jentene på Snapchat, der han la ut bilete av dei to i undertøy.

Han skal òg ha prøvd å rekruttere fleire kvinner til prostitusjon, men det skal ikkje ha vorte gjennomført sexkjøp fordi kvinnene ombestemde seg.

Skal ha sendt torpedoar

I tillegg til menneskehandelen er mannen tiltalt for å ha sendt tre torpedoar til ein mann for å drive inn narkotikagjeld. Medan den tiltalte høyrde på gjennom telefonen, skal torpedoane ha slått og sparka den fornærma fleire gonger og ha trua med å klippe av fingeren hans med ei tong, og sagt at dei skulle gjere han til ei «grønsak».

Mannen er òg tiltalt for oppbevaring og sal av store mengder amfetamin, LSD og ulike typar godteri og kjeks som inneheldt THC, som er verkestoffet i cannabis.

Vil ikkje kommentere

Forsvararen til mannen, advokat Kathrine Liland, ønskjer ikkje å kommentere korleis mannen stiller seg til tiltalen overfor NTB.

Saka går i Hordaland tingrett i Bergen frå 20. til 28. oktober.

(©NPK)