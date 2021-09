Lysbakken lukkar ingen dører for samarbeid: – Eg tek heile hurven

innenriks

Orda fall i den NRK-sende partileiardebatten i Bodø konserthus fredag.

SV-leiaren seier det har vorte mykje spel og spetakkel i valkampen i år når alle lukkar dørene til kvarandre.

– Haldninga mi er at eg tek heile hurven. Dei som må med, må med. Så får vi setje oss ned og snakke saman, for det skuldar vi det norske folket, sa Lysbakken.

– Dette valet er i ferd med å bli eit oppbrotsval, eit protestval mot Forskjells-Noreg og klimakrise. Det må føre til ei regjering som lyttar til straumdraga. Og då er ei sentrumsregjering med Senterpartiet og Arbeidarpartiet ei dårleg løysing, for då får vi ikkje nok forandring.

– Vi er den samlande krafta på raudgrøn side, sa SV-leiaren som seier det er eitt alternativ på raudgrøn side det er viktig å unngå.

– Og det er at dei to dannar regjering åleine, sa Lysbakken og peika på Sp-leiar Vedum og Ap-leiar Støre.

– Grunnen til at dei ønskjer å regjere utan SV er at dei skal kunne stå fritt til å køyre slalåm i Stortinget. Derfor vil eg kalle det for ei sentrumsregjering. Derfor er eit sterkt SV nøkkelen for alle raudgrøne veljarar som ønskjer å seie nei til ei sentrumsregjering, og seie tydeleg ja til eit fleirtal bunde til venstresida i norsk politikk.

(©NPK)