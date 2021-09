Kranbilsjåfør får inndrege førarkortet etter Flå-ulykka

innenriks

Det har Buskerud tingrett bestemt, fortel NRK.

Tre brør på 17, 18 og 20 år omkom i frontulykka på riksveg 7 i Gulsvik i Flå 23. august.

I rettsmøtet fredag forklarte sjåføren at han rett før ulykka hadde gjennomført ei godt planlagd forbikøyring. Då han var ferdig med forbikøyringa, skal ulykka ha skjedd i køyrefeltet hans, seier advokaten til mannen Christian Arnkværn.

– Han erkjenner ikkje straffskuld, seier Arnkværn.

Politiet opplyser at det er omsynet til trafikktryggleik og likebehandling som gjer at politiet ønskjer eit førarkortbeslaget fram til august neste år.

– I samsvar med at politiet med skilleg grunn mistenkjer lastebilsjåføren for å ha køyrt aktlaust, så har ein då valt å be om avgjerda til retten for mellombels førarkortbeslag, seier politiadvokat Andrea Finckenhagen.

Sjåføren av kranbilen er sikta for aktlaust drap og for brot på vegtrafikklova.

