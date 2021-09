Kommunar risikerer å måtte kaste tusenvis av koronavaksinar

innenriks

Også at folk ikkje bestiller dose to, og at dose to av Moderna-vaksinane har vorte mindre populære, er grunnar til at vaksinane risikerer å bli kasta, skriv Aftenposten.

Avisa har spurt fleire av dei større kommunane i landet om dei er nøydde til å kaste dosar. Frå før er det kjent at Bergen kan bli nøydd til å kaste 10.000 dosar, skriv BT. I tillegg har mellom anna Lillestrøm 2.400 fleire dosar enn det er bestilt timar, og dosane går ut på dato 22. september. Drammen kan sitje igjen med 1.500 vaksinedosar som går ut 20. september.

– Mange snur i døra når dei oppdagar at dei får tilbod om Moderna i staden for Pfizer som dose to, seier vaksinekoordinator Lajla Irene Lyseggen i Lillestrøm til Aftenposten.

På lager hos Folkehelseinstituttet står det omtrent 530.000 Moderna-dosar, som først går ut på dato i 2022.

