Human-Etisk Forbund trekkjer partivurderinga om menneskerettar

Vurderinga gir ikkje eit godt nok bilete av synet til verken partia eller Human-Etisk Forbund (HEF), opplyser forbundet i ei pressemelding.

Engasjementet rundt partivurderinga har vore enormt, ifølgje kommunikasjonssjef Marit Øimoen.

– Til slutt har vi komme til konklusjonen om at vi ikkje har levert på forventningane. Derfor er det rett at vi tek eit steg tilbake, seier ho.

Dette var første gong at HEF har gjort ei slik vurdering, ifølgje politisk sjef Lars-Petter Helgestad. Dei forkasta mellom anna vurderinga av temaet «kritisk tenking» fordi ho ikkje vart god nok.

– I ettertid ser vi at vi burde komme til same konklusjon i vurderinga om menneskerettane, seier han.

– Kriteria vi heldt oss til, var ikkje tydelege nok. Metoden og kriteria var for lite gjennomarbeidde, vi var for uklare og for lite grundige. Det beklagar vi.

VG skreiv torsdag at fleire melde seg ut av HEF etter at dei kom med ei vurdering av kva parti dei meiner er best på menneskerettar.

«Sjokkerende, flaut, svært skuffende, syltynn argumentasjon», var nokre av karakteristikkane i kommentarfeltet på Facebook.

– Opp mot hundre personar har meldt seg ut per fredag morgon, seier Øimoen til VG.

