Hovudmannen i Lime-saka dømd til åtte års fengsel

Dommen fall fredag – heile to år etter at lagmannsretten starta behandlinga si av ankane i den omfattande menneskehandelssaka hausten 2019.

Tolv personar har stått tiltalt – 14 personar er fornærma i saka. Ni av dei dei tiltalte nekta straffskuld då ankebehandlinga starta, medan tre innrømde delvis straffskuld.

Hovudtiltalte Sajjad Hussain (44) var eigar og sjef for daglegvarekjeda Lime, og var tiltalt for grov menneskehandel ved at han henta minst ti pakistanarar til Noreg for å jobbe for seg.

Statsadvokat Geir Evanger bad om at Hussain blir dømd strengast av dei dei tiltalte, til tolv års fengsel.

Nekta straffskuld

– Det er det store omfanget, både når det gjeld talet på fornærma og tida dette har gått føre seg, som er grunngivinga for påstanden om tolv års fengsel. Vi meiner det er snakk om eit veldig omfang. Ti av dei fornærma har jobba under tvang, og det er snakk om sosial dumping for fire andre, sa Evanger til NTB då saka var under avslutning i fjor haust.

Hussain avviste ikkje brot på arbeidsmiljølova, men har heile vegen nekta for å ha gjort seg skuldig i menneskehandel. Han vart dømd til ni års fengsel i den fellande dommen til tingretten.

Ein av dei tiltalte – som fekk saka behandla separat på grunn av helseproblem – vart frikjent av lagmannsretten før sommaren. Han vart i tingretten funnen skuldig i medverknad til menneskehandel og dømd til to og eit halvt års fengsel.

Historisk omfang

Dei tolv tiltalte har vorte forsvarte av til saman 25 advokatar. Aktoratet består av i alt fem aktørar. I tillegg kjem tre bistandsadvokatar og fire tolkar. Reint fysisk hadde ikkje domstolen plass til alle som skulle ha ei rolle i hovudforhandlinga, og måtte byggje om den største rettssalen i det gamle bygget før retten blir kunna setjast.

Koronautbrotet i fjor førte til betydelege forseinkingar i saksgangen, men Evanger kjenner likevel ikkje til noka anna sak i norsk rettshistorie som har hatt eit slikt omfang og varigheit som Lime-saka.

Når lagmannsretten no kunngjer dom, er det over fem og eit halvt år sidan den byrja sin gang gjennom rettssystemet, då Oslo tingrett starta behandlinga si.