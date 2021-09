Elleve medium må betale tilbake koronastøtte

innenriks

– At det er ein relativt beskjeden sum som må betalast tilbake, vitnar om at dei fleste media har fått tilnærma rett beløp, seier Hanne Nistad Sekkelsten, som er direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet, i ei pressemelding.

Dei som har vorte tildelt for mykje kompensasjon, er Magasinet Reiselyst, Norsk Fiskerinæring, Sunnhordland, Fri Flyt, Alvdal Midt i Væla og Tynsetingen, Båtmagasinet og Seilmagasinet, Aperitif, Dagens Næringsliv, Hammerfestingen, Gamer.no og diverse magasin frå Nemitek.

Det er relativt små beløp som skal betalast tilbake. Det høgaste beløpet som er tildelt for mykje, er 459.813 kroner (Magasinet Reiselyst). Det lågaste er 391 kroner (Nemitek).

Det var våren 2020 at Stortinget løyvde 300 millionar kroner som skulle kompensere medium som var ramma av koronakrisa. Media som oppfylte diverse kriterium, kunne få kompensasjon for inntil 60 prosent av inntektsbortfallet i perioden frå 15. mars til 30. juni 2020. Maksimalt 15 millionar kroner til kvart selskap.

Totalt vart det utbetalt 92 millionar kroner i første tildeling. Men fem aktørar betalte frivillig tilbake 15,7 millionar kroner og fire aktørar fekk betalt 1,4 millionar kroner meir etter ei omgjering av vedtak.

Kontrollen som Medietilsynet har gjennomført, er ein stikkprøvekontroll blant dei 132 media som fekk innvilga støtte.

