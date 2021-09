Anke i Tengs-fengsling blir oversend lagmannsretten fredag

innenriks

Den 50 år gamle mannen vart førre fredag varetektsfengsla i fire veker av Sør-Rogaland tingrett. Han nektar straffskuld etter siktinga og han anka avgjerda om varetekt til Gulating lagmannsrett. Forsvararen til den sikta leverte onsdag ettermiddag støtteskrivet sitt til anken og torsdag følgde påtalemakta opp med tilsvaret sitt.

Sør-Rogaland tingrett opplyser til NTB at ankedokumenta vil bli sende over lagmannsretten i løpet av dagen fredag.

– Dette er ei omfattande sak, og det har gått med litt meir tid enn vanleg til å skrive støtteskriva til anken. Ei avgjerd frå lagmannsretten kjem nok ikkje før over helga, men om det blir måndag, tysdag eller onsdag er det ikkje mogleg å svare på no, seier advokat Stian Trones Bråstein, som er ein dei to forsvararane til den sikta.

Han forklarer at domstolen får ein fengslingsanke som har fleire dokument knytt til seg enn det som er vanleg i mange straffesaker. No må lagmannsretten setje seg inn i og sjølv danne seg ei oppfatning av grunnlaget til politiet for å sikte 50-åringen for drapet på Birgitte Tengs for 26 år sidan.

Sjølv om politiet òg mistenkjer 50-åringen for å ha drepe Tina Jørgensen i 2000, er ikkje denne saka ein del av grunnlaget for fengsling.

Den sikta mannen krev seg lauslaten frå varetekt.

– Først og fremst grunngir han dette med at han meiner politiet ikkje har teke rett mann. Han meiner det ikkje er skilleg grunn til mistanke mot han, og at bevisa bør vurderast annleis. Dernest meiner han uansett at det ikkje er nokon grunn til å frykte at han skal øydeleggje bevis i ei så gammal sak, seier Bråstein.

(©NPK)