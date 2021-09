45 nye smitta i Bergen

innenriks

Blant dei smitta under 30 år er det seks barn mellom 0 og 5 år, medan tre er 6–12 år, sju er 13–19 år og 14 av dei smitta er 20–29 år.

I tillegg er fem smitta 30–39 år, éin er 40–49 år og tre er 50–59 år. I tillegg er det to smitta kvar i aldersgruppene 60–69 år, 70–79 år og over 80 år.

– Det er verd å merke seg at det er mykje smitte mellom nære familiemedlemmer. Det er viktig at alle hugsar på at hovudregelen er at du bør teste deg for korona dersom du får luftvegssymptom. Ved å oppdage smitte og isolere deg raskt, utset du dei andre i husstanden for mindre smitterisiko, seier smittevernoverlege Egil Bovim.

