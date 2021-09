18-åring dømd til ungdomsstraff for drapsforsøk på mora

innenriks

Den dømde var berre 17 år då han i vinter, tre dagar etter at han hadde teke ein kraftig dose av det hallusinogene narkotiske stoffet LSD, gjekk laus på mora med eit balltre i metall. Kvinna vart påført mellom fem og sju slag og fekk livstruande og kritiske hovudskadar, men overlevde fordi ho raskt kom under kyndig legehjelp.

Etter å ha slått mora prøvde guten å ta sitt eige liv ved å kaste seg framfor T-banen, men vart redda og overført til psykiatrisk sjukehus. I etterkant har det vorte klart at han var i ein kraftig psykose framkalla av LSD, og etter nokre vekers behandling på sjukehus vart han erklært frisk.

Under rettssaka i Oslo tingrett uttrykte den tiltalte, ifølgje dommen, angar og sterk skam over kva han hadde gjort. Dommar Kim Heger trekkjer fram at det er mange formildande omstende, at den sikta tidlegare ustraffa mannen var under 18 år då hendinga skjedde, at han var under «avvikende sinnstilstand» eller «bevissthetsforstyrrelse» og at han hadde gitt ei reservasjonslaus tilståing.

– I og med at det er på det reine at tiltalte i ein edru og ikkje-psykotisk tilstand ikkje ville ha gjort dei handlingane han no er tiltalt for, kan det verke noko anstrengt å fingere forsett der tiltalte avgjort var i ein rusutløyst psykose. Likevel må retten etter gjeldande rett no behandle tiltalte som om han på gjerningstidspunktet var edru, frisk og ikkje-psykotisk, skriv Heger.

Mora til den tiltalte avstod i retten alle krav, og den tiltalte har ifølgje dommen starta på ein gjenforeiningsprosess med familien.

(©NPK)