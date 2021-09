Trondheim tek sikte på å ha vaksinert 12-15-åringar innan haustferien

innenriks

– Det er behov for at Trondheims befolkning held ut nokre veker til. Vi er på oppløpssida. Om to veker, kanskje tidleg i oktober, har vi vaksinert alle som står att over 18, studentar, og 12-15-åringane, sa kommunedirektør Morten Wolden på ein pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Nesten 75 prosent av innbyggjarane til kommunen har fått dose éin av vaksinen.

Helse- og velferdsdirektør Wenche Dehli fortel at vaksinasjonen av 12-15-åringane blir sett i verk i veke 38.

– Vi reknar med at dei er vaksinerte før haustferien. Det er målet vårt, seier Dehli.

Betring i smittesituasjonen

Trondheim vaksinerer mellom 3.000 og 4.000 personar kvar dag, og mellom 13.000 og 17.000 i veka. Det er 9.000 personar i den yngste gruppa som skal få vaksine framover. 12-15-åringar med underliggjande sjukdommar har allereie vorte vaksinert.

Onsdag vart det registrert 48 nye smittetilfelle i kommunen, 14 færre enn dagen før. Det reknar Wolden som gode nyheiter.

– Det er utvilsamt ein situasjon i betring frå vi hadde 150–160 smitta om dagen, seier Wolden.

Det er framleis personar mellom 18 og 23 år som er mest ramma av smitte, fortel kommunedirektøren.

Skal privatfestar til livs

Tysdag vedtok formannskapet i Trondheim å føre vidare forskrifta om munnbindbruk på buss, taxi, og der det ikkje er mogleg å overhalde éin meters avstand. Besøkjande på matstader skal registrerast.

Wolden fortel at avvik hos utestadene til kommunen førre helg har vorte følgt opp. I det siste har det òg komme mange meldingar til politiet om privatfestar i Møllenberg-området.

– Folk er oppgitt over at dei ikkje har fått sove på mange veker, seier Wolden.

Torsdag heldt kommunen eit møte med politiet for å komme festinga til livs.

