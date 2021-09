Tre av fire trussamfunn kan miste statsstøtta ved regjeringsskifte

innenriks

I alt 724 trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja får i dag statleg støtte. Grensa for å få støtte, som er på 1.310 kroner per medlem, vart i fjor av regjeringa sett på 50 medlemmer.

Ap og SV foreslo ei grense på 500, og ønskjer omkamp etter valet, skriv Dagen.

– Vi vil ha ei grense på 500 medlemmer. Det betyr ikkje at mindre trus- og livssynssamfunn ikkje kan få støtte. Viss dei ønskjer støtte, kan dei søkje saman, til dømes i ei samanslutning, seier trus- og livssynspolitisk talsperson Kari Henriksen i Ap.

Ho seier målet med den auka minstegrensa er å redusere byråkratiet.

Ifølgje avisa kan tre av fire dei 724 trussamfunna missa støtta og også vigselretten. Majoriteten av dei utsette er kyrkjesamfunn. Særleg gjeld det trussamfunnet i distrikta, pinseforsamlingar, migrantforsamlingar og ortodokse forsamlingar.

Fire av fem trussamfunn som har 500 medlemmer, er i dei ti største byane i landet. Berre sju av dei som vil behalde støtta, ligg utanfor byane.

KrF-leiar Kjell Ingolf Ropstad er bekymra.

– Dette er ein villa politikk fordi Arbeidarpartiet argumenterer for behov for betre kontroll med trussamfunna. Dei har ei tilnærming der dei er grunnleggjande skeptisk til trussamfunn, seier han til avisa. Ropstad seier vidare at det for fleire vil vere ideologisk krevjande å slå seg saman.

(©NPK)