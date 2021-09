Tre arresterte etter husbrann i Bamble

innenriks

Nødetatane fekk melding om brannen i to hus ved Asdalstrand klokka 6.30. Etter brannen fekk dei tips om ein mistenkjeleg båt som køyrde frå brannstaden i stor fart.

– Vitne forklarer at det køyrde ein båt frå brannstaden i stor fart, skriv Søraust politidistrikt på Twitter.

Eit par timar seinare melder dei at tre personar er arresterte i nærleiken av ein båt ved Skjerkøya.

– Desse blir no køyrde til arresten og er mistenkte for eldspåsetjing med meir, skriv politiet, og legg til at etterforskinga av saka går føre seg for fullt.

Ifølgje politiet var det snakk om ein båt på 16–17 fot utan kalesje og vindskjermar.

Ingen personar bur i husa som byrja å brenne, og ingen er skadde i samband med brannen.

