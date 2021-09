To menn dømde for å ha stole eit Pushwagner-bilete

innenriks

Det var 30. oktober i fjor at dei to mennene, som er høvesvis 49 og 50 år, såg biletet av den kjende kunstnaren Pushwagner hengande hos ein rammeverkstad ved Sinsen i Oslo. Seinare på kvelden dekte dei til skilta på skuterane sine og køyrde tilbake for å stele biletet. Forretninga hadde pansra ruter, så mennene tok med seg øks.

Oslo tingrett reknar tjuveriet som grovt, og legg stor vekt på at det er gjort innbrot med øks og at det er ein kunstgjenstand med høg verdi som er teken. Verdien på biletet er 60.000 kroner.

«Tyveriet hadde såleis også et profesjonelt preg», heiter det i dommen.

Mennene kjende seg skuldige då saka mot dei var oppe i retten 1. september.

Begge blir dømde til 90 timars samfunnsstraff med ei gjennomføringstid på seks månader.

