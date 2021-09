Tillitsvalde i Nav varslar om stort arbeidspress og knallhard målstyring

innenriks

Dei tillitsvalde meiner situasjonen òg fører til auka risiko for feilavgjerder, skriv VG. Dei meiner Nav-brukarar blir formidla til arbeid dei ikkje har føresetnader for å klare.

Elisabeth Steen, klubbleiar i Norsk Tjenestemannslags (NTL) avdeling i Arbeids- og velferdsetaten Nav, seier at presset er aller størst på Navs kontaktsenter. Det skal skrivast notat etter kvar telefonsamtale, men det går 30 sekund frå ein samtale blir avslutta til neste telefon kjem inn.

Nestleiar i NTL Nav Oslo, Lillian Skrede, fortel om vekefaste og månadlege «tavlemøte» i avdelingane der saksbehandlarane får vite korleis dei ligg an i forhold til måloppnåinga.

– Vi blir pålagde å prioritere dei sakene som gir best måloppnåing for å få ned gjennomsnittleg saksbehandlingstid. Det fører til at dei enklaste og ferskaste sakene blir tekne først, medan dei mest krevjande sakene kan bli liggjande, seier ho.

Navs arbeids- og tenestedirektør Sonja Skinnarland skriv i ein e-post til VG at ho ikkje kjenner seg igjen i NTLs skildring.

– Eg kan ikkje sjå bort frå at det finst enkeltmedarbeidarar som har hatt denne opplevinga, men det er ingenting i styringssignala verken frå departementet, frå direktoratet eller i linja som tilseier at medarbeidarane skal målast på denne måten, skriv ho.

