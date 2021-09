Tidlegare ustraffa mann dømd til forvaring for valdtekter

innenriks

Sjølv om mannen ikkje er tidlegare straffa, har Oslo tingrett komme til at 29-åringen må dømmast til forvaring i inntil åtte år og seks månader, og med ein minstetid på fem år og åtte månader, skriv Nettavisen. Medan den eine av dei fornærma var ei jente på 14 år, var den eine av dei to andre 17 år då overgrepa fann stad i 2019.

I alle sakene har kvinnene vorte valdtekne medan dei var ute av stand til å motsetje seg det som skjedde sidan dei sov eller var rusa.

– Retten meiner etter bevisføringa at det vil vere nærliggjande fare for at tiltalte gjer seg skuldig i nye alvorlege seksualbrotsverk, som valdtekt og seksuell omgang med mindreårige, dersom han skulle lauslatast no. Mange risikofaktorar er oppfylte, under dette historikk om overgrep, og dei sakkunnige vurderer han å vere i gruppa med forhøgd risiko for framtidig seksuell vald, skriv Oslo tingrett om 29-åringen.

Mannen må òg betale offera til saman 600.000 kroner i oppreisningserstatning.

Forsvararen til mannen, advokat Camilla Høie, seier til Nettavisen at dei delane av dommen som ikkje omhandlar den 14 år gamle jenta, vil bli anka. Han er òg usamd med retten i at han skal dømmast til forvaring.

Forutan valdtektene, er mannen òg dømd for å ha oppbevart overgrepsbilete av barn på telefonen sin.

(©NPK)