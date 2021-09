SSB-forskar meiner Solbergs barnehageløfte kan slå feil ut

innenriks

Statsminister Erna Solberg (H) lova tysdag denne veka at dersom Høgre får halde fram med makta etter valet, vil familiar som har tre barn i barnehagen samtidig, sleppe å betale for det tredje barnet.

I dag har 5.100 norske familiar tre barn under seks år, ifølgje tal frå SSB. Syse er redd for at dei økonomiske freistingane frå statsministeren kan gi uheldige konsekvensar.

– Det kan gjere at nokon då tenkjer kortsiktig utan at det nødvendigvis er slik at familien får det betre på sikt med tre barn, seier forskaren til P4.

Demografen meiner òg det å skulle få tre barn som er i barnehagealder samtidig, kan gå utover karrieren til kvinner.

Høgres leiar i familie- og kulturkomiteen på Stortinget meiner ingen familiar vil misbruke økonomiske gode.

– Det er ein påstand ein kan seie om alle økonomiske tiltak for familiar i Noreg, seier ho.

