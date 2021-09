Regjeringa vil gi 900 millionar kroner til Nysnø

innenriks

Nysnøs mandat er å investere i selskap som bidreg til å løyse klimaproblema. Nysnøs investeringar har òg som mål å få avkasting.

Venstre-leiar Guri Melby og næringsminister Iselin Nybø (V) besøkte Nysnø i Stavanger tysdag. I samband med dette stadfesta dei overfor Aftenbladet/E24 at dei vil gi 900 millionar kroner til fondet i statsbudsjettet for 2022.

Det er ein auke på 200 millionar kroner samanlikna med kva dei fekk i budsjettet for 2021.

– Nysnø Klimainvesteringer var Venstres idé frå starten, og det har vore viktig for oss å sørgje for at kapitalen blir trappa opp slik at selskapet kan gjere det dei er meinte å gjere, nemleg å bidra til å realisere den teknologien som bidreg til å få ned klimagassutsleppa, seier Melby.

Så langt er Nysnø tilført rundt 2,4 milliardar kroner i kapital. Om leiinga i Venstre får det som dei vil, vil forslaget føre til at kapitalen aukar til over 3,3 milliardar.

(©NPK)