Over 31.000 meldingar om mistenkte biverknader etter koronavaksine

innenriks

Etter at nesten 7,3 millionar vaksinedosar er sette, har Legemiddelverket motteke 31.180 meldingar om mistenkte biverknader.

16.865 av meldingane er behandla. 2.634 av desse er klassifiserte som alvorlege, noko som er 90 fleire enn førre veke. 14.231 er klassifiserte som lite alvorlege.

Legemiddelverket opplyser at hendingar etter vaksinasjon blir melde etter mistanke, og at det derfor ikkje er gitt at det er nokon årsakssamanheng. Det blir òg opplyst at overvaking av biverknader hos barn og unge blir høgt prioritert.

Nærare 100.000 dosar er sette hos barn og unge frå 12 til 17 år. I perioden frå desember 2020 til 7. september 2021 har Legemiddelverket motteke og behandla 15 biverknadsmeldingar i denne aldersgruppa. Av desse er seks klassifiserte som alvorlege.

(©NPK)