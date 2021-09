Ny raud dag på Oslo Børs

innenriks

Av dei ti mest omsette aksjane på Oslo Børs var det berre tre av selskapa som avslutta dagen i pluss. Speleplattforma Kahoot, som var tredje mest omsett torsdag, steig heile 10,7 prosent. Også Norsk Hydro (+1,0) og MPC Container Ships (+1,1) steig på denne lista.

Av selskapa som ikkje steig, finn vi mellom anna Equinor (-1,9), Golden Ocean Group (-3,5), Aker BP (-4,5), DNB (-0,9) og Telenor (-0,7).

Steig gjorde heller ikkje Kjell Inge Røkkes Aker BioMarine etter resultatvarselet torsdag. Krilselskapet fall 8,3 prosent.

– Eg skjønner at investorar og andre stakehaldarar kan vere skuffa over resultata våre. I det siste har vi ikkje levert på forventningane, og vi jobbar no knallhardt for å byggje opp att tilliten i marknaden, ved å levere som vi seier at vi skal levere, seier administrerande direktør Matts Johansen i ei fråsegn sendt til E24.

Horisont Energi steig derimot 10,9 prosent etter at det torsdag vart kjend at Vår Energi og Equinor skal greie ut å sende gass til og Horisont Energi-produksjonsanlegg for blå ammoniakk.

Eit fat nordsjøolje vart ved stengjetid torsdag omsett for 72,67 dollar fatet, som er 30 cent meir enn ved stengjetid onsdag.

