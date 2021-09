Mann dømd til to års fengsel for grovt bedrageri av offentleg miljøtilskot

innenriks

Mannen, som er i midten av 50-åra, er dømd for å ha fullbyrda grovt bedrageri av 2.870.000 kroner og forsøk på grovt bedrageri av 540.000 kroner til. Ifølgje dommen, som ikkje er rettskraftig, vart bedrageria gjorde over ein periode på om lag to år.

Ordninga var for tilskot til behandling av kasserte fritidsbåtar. Mannen er òg dømd til å betale tilbake pengane til Miljødirektoratet.

Dommen fall 30. august 2021. Mannen tilstod, og saka vart derfor dømd som ein tilståingsdom. Mannen fekk ein strafferabatt på rundt 20 prosent.

