Kulturstøtteordningane blir forlengde ut året

Kulturministeren opplyser til VG at han kan «slå det tindrande klart fast» at ordninga skal vare ut året, minst.

– Kulturen skal ikkje forvitre på vakta mi – til det er kulturen alt for viktig for oss. Det er ikkje berre næring og underhaldning, det er òg verdiar, danning og kulturarven vår. Kultur er blant tinga nordmenn har sakna mest under krisa, i tillegg til å ta ein øl på byen, og eg er glad for at vi har stilt opp for kultursektoren på den måten vi har gjort, seier Raja.

VG kjenner til at det no òg blir jobba med ei liknande forlenging av støtteordningane for felta idrett og frivilligheit.