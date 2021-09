Framstegspartiet utsett for dataangrep

innenriks

Torsdag formiddag opplevde Framstegspartiet at nettsidene til partiet ein periode låg nede. Framstegspartiet opplyser at problema kom av eit såkalla Dos-angrep på nettsidene.

– Vi har funne kjelda til nedetida og rapportert dette inn til Nasjonalt tryggingsorgan. Etter råd frå dei vart forholdet òg meldt i dag. Det er sjølvsagt beklageleg med slike angrep og nedetid på nettsidene våre midt i valkampinnspurten, men angrepet vart raskt oppdaga og sidene køyrer no som normalt igjen, seier Helge Fossum, marknadssjef i Framstegspartiets hovudorganisasjon.

Han seier dei ikkje kjenner bakgrunnen for angrepet, men at det ikkje er urimeleg å tru at eit dataangrep på eit politisk parti ei handfull dagar før valdagen kan vere politisk motivert.

– Det er jo i så fall ein uhyggjeleg tanke at nokon vil blokkere politisk informasjon midt i eit val. Det er trist for demokratiet, uansett kva for parti det gjeld, seier Fossum.

(©NPK)