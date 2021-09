Fire valds- og trusselepisodar mot Ap-politikarar i valkampen

innenriks

Førre veke vart AUF-politikar Mathias Solli (20) slått til etter folkemøtet og statsministerdebatten i Trondheim. Politiet etterforskar saka og har arrestert ein mann som er mistenkt for forholdet.

Same veke vart tidlegare Ås-ordførar Johan Alnes slått bakfrå då han var på veg til ei valbu for Ap på Vinterbro senter. Han ønskte ikkje sjølv å melde, men politiet har meldt saka på eige initiativ. Ein mann er førebels mistenkt, men ingen er arresterte.

Filter nyheiter melder òg at ein 15 år gammal AUF-ar vart utsett for stygge tilrop frå ein vaksen mann då han stod på valkampstand i Vestre Toten tidleg i valkampen. Mannen ropte «Breivik burde gjort en bedre jobb» og at «du bør få et nakkeskudd. Grav din egen grav», ifølgje avisa.

Tidleg i valkampen vart ein annan AUF-ar i 20-åra sparka av ein ukjend gjerningsperson bakfrå medan han stod på Aps valkampbu i Karl Johans gate i Oslo. AUFs generalsekretær Sindre Lysø seier til Filter Nyheter at angrepet skjedde utan forvarsel.

– Han fall ikkje, men han vart sparka hardt til og fekk merke bak, fortel Lysø.

Han seier han er opprørt over mengda valdsepisodar og truslar Arbeidarpartiet og AUF har vorte utsette for i valkampen i år.

– Det gjer at folk vegrar seg for å delta og held tilbake meiningar, seier han.

