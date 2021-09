Bil målt i 129 kilometer i timen i 50-sone i Ålesund

innenriks

Politiet opprettar sak og det er gjort avhøyr av kvinna, men operasjonsleiar Arild Reite i Møre og Romsdal politidistrikt kjenner ikkje til kva ho har forklart.

– Det er vel lite vedkommande kan seie som kan rettferdiggjere ein sånn fart uansett, det blir jo berre heilt meiningslaust, seier han til NTB.

Vidare fortel han at sjåføren først nekta å stoppe for politiet, og at dei følgde etter henne til bustaden, som ikkje ligg langt unna der målinga vart gjord.

– Området er ein del av ytre by. Det er busetnad inntil vegen, så det er eit byområde, seier Reite.

Ifølgje han har ho køyrt nedover ei offentleg gate, som også blir kryssa av fleire andre gater og kryss. Han omtaler køyringa som mot all fornuft.

(©NPK)