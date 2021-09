Varslar flaumfare i Møre og Romsdal og delar av Trøndelag

innenriks

– Det er fare for overvatn i tettbygde område, lokale flaum, bekke- og elveløpsendringar, jord- og flaumskred der regnbyene treffer, skriv Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) i varselet.

Dei rår folk til å sikre og flytte verdiar bort frå utsette område, til dømes kjellarar, bilar, campingvogner og liknande langs elvar og bekker.

– Rens stikkrenner, kummar og andre vassvegar for snø/is, jord og grus, kvist og lauv, slik at vatnet kan renne uhindra der det vanlegvis renn. Hald deg unna elvar og bekker med stor vassføring. Beredskapsstyresmakter skal vurdere fortløpande behov for beredskap og førebyggjande tiltak, skriv NVE.

Farevarselet gjeld heile Møre og Romsdal og midtre delar av Trøndelag. Faren har vore der frå tysdag og minkar frå natt til fredag.

