Utdanningsforbundet: – Kynisk utnytting av lojale skuleleiarar

innenriks

Han reagerer på at nasjonale styresmakter ikkje kom med nokon tiltak for å avhjelpe situasjonen på pressekonferansen på onsdag, trass innspel frå partane i skulesektoren.

– Det er heilt uforsvarleg, seier Handal til NTB.

Mellom anna reagerer Handal på at det er dårleg tilgang til hurtigtesting for lærarar og andre tilsette. Ordninga med at elevane kan gå på skulen samtidig som dei er i fritidskarantene, fungerer heller ikkje godt, meiner han.

– Kynisk utnytting

Handal seier smittesporing og testing på skulane medfører ei uforsvarleg arbeidsmengd for rektorar og andre leiarar.

– Kommunane kan ikkje overlate smittesporing og informasjonsarbeid knytt til korona til skulane. Dette må kommunenivået ta seg av. Viss det ikkje er gjennomførbart av kapasitetsomsyn, må utsette skular gå på gult eller raudt nivå igjen, seier Utdanningsforbundets leiar.

Tillitsvalde seier situasjonen enkelte stader står fram som ei kynisk utnytting av lojale leiarar i skular og barnehagar, seier han.

– Tiltaka finst

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) seier verkemidla for å avhjelpe situasjonen allereie finst.

– Det er dei same tiltaka som før sommaren. Ein kan vedta lokalt å gå til gult nivå viss ikkje ein kan handtere smitten. Verkemidla er der, vi gir kommunane støtte i å bruke dei viss nødvendig, seier Høie til NTB.

Han legg til at testing bør avgrensast til situasjonar der det er koronautbrot.

– Eg trur ikkje det vil vere bra for verken elevar eller lærarar viss vi byrjar å teste dei to gonger i veka i kommunar der det ikkje er store utbrot. Det vil ikkje vere rett bruk av ressursar, seier helseministeren.

(©NPK)