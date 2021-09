Usikker stortingsframtid for partileiarar og statsrådar

innenriks

Den mest framståande politikaren i faresona er KrF-leiar Kjell Ingolf Ropstad. For å vere på den sikre sida er han sett på topp i både Aust- og Vest-Agder, tradisjonelt sterke KrF-område. Ropstad ligg best an til å få eit distriktsmandat i Vest-Agder, men har frå tid til anna falle utanfor på lokale meiningsmålingar.

Ein annan partileiar som ikkje kan vere trygg på stortingsplassen sin, er Une Aina Bastholm i Miljøpartiet Dei Grøne. Ho representerer i dag Oslo, men står på lista i Akershus. Partileiaren har lege godt an på målingane dei siste månadene.

Dei to nestleiarane hennar er det meir tvil om: Arild Hermstad kjem truleg inn frå Hordaland, medan Kriss Rokkan Iversen er overlaten til utjamningsmandata i Troms. Tidlegare partileiar Rasmus Hansson kjempar òg om eit mandat i Oslo, der han er på andreplass bak Lan Marie Berg.

KrF kan miste statsrådar

KrFs 1. nestleiar Olaug Bollestad sit på dei desidert tryggaste mandata til partiet i Rogaland, medan 2. nestleiar Ingelin Noresjø truleg vil vere heilt avhengig av at partiet kjem over sperregrensa for å konkurrere om utjamningsmandatet i Nordland. Heller ikkje utviklingsminister Dag Inge Ulstein har ein sikker plass i Hordaland. På tre lokale målingar har han vore ute.

Den nye Oslo-profilen til Senterpartiet og tidlegare Ap-veteran Jan Bøhler har lenge lege an til å behalde mandatet sitt i Oslo. Men dei siste vekene har plassen vorte meir usikker, og oppslutnaden til Sp har falle kraftig på landsbasis. Valkvelden kan dermed bli ulideleg spennande for Bøhler, som søkjer den femte perioden sin på Stortinget.

Hagen og Helgheim på veg ut

Frp-veteran Carl I. Hagen valde på si side å søkje stortingsplass utanfor hovudstaden. Satsinga ser ikkje ut til å lykkast, og Frp ligg framleis eit stykke unna å behalde mandatet sitt i Oppland. Skulle han komme inn, blir det Hagens niande periode på Stortinget.

Ein annan profilert Frp-politikar som kjempar for stortingslivet, er Jon Helgheim, som i år stiller i Oslo. Partifellen Christian Tybring-Gjedde er nærast garantert plass, medan næringspolitikaren Sivert Bjørnstad og tidlegare justisminister Per-Willy Amundsen er «på vippen».

Kampen til nestleiarane

Venstre risikerer å miste fleire av partitoppane sine. Nestleiar Sveinung Rotevatn kjempar om det siste distriktsmandatet i Hordaland, medan næringsminister Iselin Nybø er heilt avhengig av eit utjamningsmandat i Rogaland.

Til gjengjeld kan partiet få to distriktsmandat i Oslo, og dermed kan tidlegare nestleiar Ola Elvestuen få sin tredje periode på Stortinget.

SV tok heile seks utjamningsmandat ved førre stortingsval, noko som fleire av dei mest framståande politikarane i partiet sit på.

Blant dei som må krysse fingrane for utjamning, er stortingskomitéleiar Karin Andersen og kulturpolitikaren Freddy André Øvstegård. Nestleiar Torgeir Knag Fylkesnes er på si side inne med eit distriktsmandat på ei rekkje målingar.

Ap- og Høgre-toppar sit trygt

Dei to største partia, Arbeidarpartiet og Høgre, har nok «sikre» mandat til at dei fleste av dei framståande politikarane deira kjem inn utan problem. Oslo er eit unntak: Gjer Høgre eit godt val i hovudstaden, kan både Mathilde Tybring-Gjedde og Michael Tetzschner komme inn, frå høvesvis 5. og 6.-plass på lista. Gjer dei eit dårleg val, kan begge vere ute. Tybring-Gjedde er inne på dei fleste meiningsmålingar.

For Arbeidarpartiet er dei mest framståande namna som er «på vippen» tidlegare AUF-leiar Mani Hussaini og fylkesleiar i Oslo Frode Jacobsen.

Begge nestleiarane til Raudt stiller i Akershus: Marie Sneve Martinussen og Silje Josten Kjosbakken. Raudt kan få inn éin av dei med eit godt val i fylket, men neppe begge. Den framståande Raudt-politikaren Mimir Kristjansson stiller i Rogaland og er truleg heilt avhengig av eit utjamningsmandat.

To småparti med moglegheiter

Trass uvanleg stor oppslutning for partia utanfor Stortinget, er det berre eit par av kandidatane deira som har reelle moglegheiter til å få eit mandat. Vidar Kleppe i Demokratane kan komme inn frå Vest-Agder, viser fleire målingar. Kleppe har tidlegare sete på Stortinget for Frp.

Enkelte målingar i Finnmark viser òg at den lokale lista Pasientfokus kan få inn eit mandat. Hovudsaka til partileiar Irene Ojala på Stortinget vil i så fall vere nytt sjukehus til Alta. Før ho eventuelt kan ta den kampen, må Ojala likevel gå gjennom ei ulideleg spennande valnatt.

