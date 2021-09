Stortinget snur om Mørlands pendlarleilegheit

innenriks

Tysdag vart det kjent at Ap-politikaren hadde fått gratis pendlarbustad i Oslo av Stortinget, sjølv om han eig ei leilegheit i byen. Mørland var folkeregistrert og budde i Arendal.

Onsdag uttalte Stortinget at Mørland ikkje hadde rett på pendlarbustad, men har no snudd i saka, skriv Aftenposten.

– Vi ser at Mørland i dialogen med oss no har klargjort at han reelt sett var busett i Arendal, ikkje i Oslo, sjølv om han på søknadstidspunktet disponerte bustad i Oslo. Ut frå dei nye opplysningane i saka frå hans side, må òg administrasjonen ta sin del av ansvaret for at tildeling av pendlarbustad vart gitt, sjølv om det ut frå regelverk og praksis ikkje skulle vore tildelt pendlarbustad så lenge han disponerte ein bustad i Oslo, opplyser stortingsdirektør Marianne Andreassen til avisa.

Ho seier administrasjonen i større grad bør spørje etter meir detaljert informasjon om behovet for pendlarbustad i søknadsprosessen.

