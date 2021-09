Støre: Må rydde opp om pendlarbustader

innenriks

Under ei utspørjing på Politisk kvarter på NRK onsdag kommenterte Støre sakene der det nyleg har komme fram at fleire stortingsrepresentantar har nytt godt av reglane om pendlarleilegheiter for politikarar frå distrikta.

– Dette må det ryddast opp i raskt. Dette er tillitsbasert, og det skal vere praktisk at dersom du bur eit heilt annan stad i Noreg og jobbar i Stortinget, så skal du få moglegheit til å ha denne pendlarbustaden. Men då må du både bu den andre staden, og det må vere reelt at det er ein pendlarbustad, seier Støre.

Han seier han trur dagens reglar er uklare, noko Stortinget sjølv òg har stadfesta.

– Vi har raus lønn, og dersom det kan oppstå tvil om dobbelt bokhalderi, så må det ryddast raskt opp i, seier Støre.

