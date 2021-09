Smittevernoverlegen i Bergen: – Den fjerde smittebølgja kan vere over

innenriks

Smittetrykket er no omtrent ein tredel av nivåa frå slutten av august, ifølgje smittevernoverlege Egil Bovim i Bergen kommune.

– Det er òg positivt å registrere at dei som blir smitta, har færre nærkontaktar. Medan dei nasjonale tala er svært høge, kan det sjå ut til at Bergen no er ute av den fjerde smittebølgja, seier Bovim.

Blant dei smitta er éin i alderen 0–5 år, tre er 6–12 år, seks er 13–19 år, fire er 20–29 år, tre er 30–39 år, to er 40–49 år, tre er 50–59 år, to er 60–69 år og to er 70–79 år.

