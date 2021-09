Senterpartiet lovar minst fem politifolk per kontor

innenriks

Eit intenst arbeid går no føre seg for å førebu Sp på mogleg regjeringsmakt etter valet.

Det betyr at planane til partiet òg blir meir og meir konkrete. Og no kan parlamentarisk leiar Marit Arnstad leggje fram nye detaljar om korleis Sp meiner at politiet bør utviklast vidare.

Arnstad kjem med tre løfte:

* Alle polititenestestader i Noreg skal ha minst fem fast tilsette.

* I tillegg skal det opnast minst 20 nye polititenestestader i 2022. Alle desse skal ha minst ni fast tilsette.

* Kvar polititenestestad skal ha minst 15 timars opningstid per veke.

Vil flytte tilsette

Arnstad skuldar samtidig den sitjande regjeringa for løftebrot. Ho viser til at regjeringa fleire gonger har lova å styrkje dei kontora som er att, etter å ha lagt ned 120 polititenestestader sidan 2017.

– Det er grundig brote, seier Arnstad til NTB.

– På mange av dei kontora som er att, sit det ein einsleg betjent eller eit par – tre stykke. Og det faglege miljøet er eigentleg rive bort. Vi meiner det er heilt nødvendig å gjere forbetringar på dei polititenestestadene vi har, seier ho.

Ei oppbemanning til minst fem på alle tenestestader vil ifølgje Senterpartiets utrekningar krevje 200 til 250 stillingar. Ho meiner noko av behovet kan dekkjast gjennom nytilsetjingar, medan resten kan takast ved at ein flyttar tilsette.

– Det kan vere å flytte ei politistilling frå Asker til Hurum, frå Tønsberg til Holmestrand, frå Trondheim til Skaun eller frå Oslo til Furuset. Det treng ikkje å bety store flyttingar, seier Arnstad.

Kostar fleire hundre millionar

Dei 20 nye polititenestestadene vil Senterpartiet derimot bemanne ved hjelp av nytilsetjingar.

Det betyr at det må tilsetjast 180 nye politifolk. Senterpartiet bereknar at dette vil koste 215 millionar kroner.

Nøyaktig kor mange nytilsetjingar som trengst for å sikre minst fem tilsette per tenestestad elles, kan Senterpartiet derimot ikkje svare på no.

– Men vi har sett av til saman 540 millionar kroner i det alternative budsjettet vårt i år til å styrkje politietaten. Det vil føre oss eit stykke på veg. Så står det att å sjå kor mykje du må bemanne opp i forhold til kor mykje du kan omrokere, seier Arnstad.

Ho påpeikar at om lag 350 stillingar er sentraliserte i samband med politireforma. Ein del av desse meiner ho kan flyttast ut igjen i distrikta.

– Det må vere ein kombinasjon av nye politifolk og desentralisering av eksisterande stillingar som må bidra til oppbemanninga.

Trur ikkje rekruttering blir eit problem

Arnstad understrekar at Senterpartiet ikkje vil tappe politiet sentralt for spesialisert personell. Det er ordinære politifolk ho vil flytte på.

– Nokre av desse mannskapa bør det vere mogleg å spreie utover, seier Arnstad.

Ho trur heller ikkje det blir noko stort problem å rekruttere politifolk til nye lensmannskontor i distrikta og viser til at berre éin av fire frå 2020-kullet på Politihøgskolen har fått fast jobb i politiet.

– Du har ikkje underskot på nyutdanna politifolk. Du har overskot.

