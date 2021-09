innenriks

Regjeringa har lagt fram forslag om ei kostnadsramme på 461 millionar kroner og har foreslått ei startløyving på 60 millionar kroner i statsbudsjettet for 2022.

– Dette er ein stor festdag og ei viktig sak vi har jobba lenge for. Det vil ha stor betydning for den samiske kulturen i Noreg og vil vere ein viktig del av infrastrukturen for å styrkje og verne samisk identitet, språk og kultur, seier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) som onsdag var i Kautokeino for å kunngjere nyheita.

(©NPK)