innenriks

Den flytande renta i Lånekassen har vore stabilt låg på godt under 2 prosent sidan september 2020. Dagens rente er 1,342 prosent.

Frå 1. september kunne studielånskundar binde renta til 1,933 prosent for tre år, 2,257 prosent for fem år og 2,550 prosent for ti år.

Fastrentene som gjeld frå 1. november, blir fastsette i byrjinga av oktober.

Rentene i Lånekassen er marknadsstyrt og blir baserte på utrekningar frå Finanstilsynet.

