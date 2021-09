Nakstad: Massetesting er ikkje nødvendig

innenriks

– Nokre kommunar har kanskje gått litt bananas denne veka ved å bestille langt fleire testar enn dei har behov for. Det er kanskje nokre misforståingar ute og går om at massetesting er nødvendig ved alle skular, men det er det ikkje, seier Nakstad til VG.

Sidan august har Helsedirektoratet sendt ut fem millionar hurtigtestar til kommunane i landet. Nakstad seier det berre er ved skular som har så mykje smittespreiing at sjekk av alle nærkontaktar er umogleg, at testing av alle elevar er anbefalt. No blir det bestilt mange testar uavhengig av om smittepresset er høgt.

– Viss alle elevar i Noreg skal testast to gonger i veka, ville vi bruke to millionar hurtigtestar per veke. Då vil vi gått tom i løpet av få veker, seier Nakstad.

Han uttrykkjer forståing for at kommunane ønskjer å vere på den sikre sida, men minner samtidig om at også hurtigtestar kostar pengar og bør brukast etter behov.

(©NPK)