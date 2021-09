Mann i 20-åra alvorleg skadd i sprengingsulykke i Sirdal

innenriks

– Det som er meldt frå staden, er at det er ein arbeidar som har fått ein stein i hovudet. Det står fram som alvorleg hovudskade, men personen var medviten då nødetatane kom fram, opplyser operasjonsleiar Victor Fenne-Jensen i Sørvest politidistrikt til NTB.

Han seier mannen blir teken med til Stavanger universitetssjukehus i luftambulanse.

Førebels kjenner ikkje politiet til kva slags sprengingsarbeid det er snakk om. Det var likevel fleire arbeidarar på jobb på staden, og følgjeleg fleire vitne til hendinga.

– Det har vore arbeid på staden, det har vore ei sprenging, og som følgje av sprenginga har det skjedd utilsikta skade. Arbeidaren har fått ein stein i hovudet, seier Fenne-Jensen.

Han seier at politiet planlegg å avhøyre vitne, og at Arbeidstilsynet er rutinemessig varsla. Operasjonsleiar Jøran Solheim i Sørvest politidistrikt seier til NTB at det blir oppretta straffesak.

– Saka vil bli etterforska på vanleg måte, seier han.

Meldinga kom til politiet klokka 9.02 onsdag.

