MDG har høg veljartillit i miljøspørsmål, men låg på andre område

I målinga som Respons Analyse har gjort for VG, svarer 25 prosent av dei spurde at dei meiner MDG har best politikk på klima og miljø. Høgre hamnar på andreplass med 12 prosent og Arbeidarpartiet på tredje med 9 prosent.

Innanfor dei tre andre saksområda veljarane er spurde om: helse- og omsorg, sosial utjamning og arbeid og næringsutvikling, svarer derimot berre 1 eller 0 prosent av dei spurde at MDG har den beste politikken.

– Viss ein som eit lite parti skal endre historia, må ein klare å vere målretta. Vi har ambisjonar på klima som er i tråd med FNs klimapanels kriseforståing. Då prøver vi ikkje å gjere mykje anna førebels, men prioriterer natur og klima i forhandlingar i år, seier partileiar Une Bastholm til VG.

På dei andre saksområda svarte 33 prosent at dei meiner Høgre har best politikk på arbeid og næringsutvikling, medan 27 prosent svarte Arbeidarpartiet. Dei sosialistiske partia skårar høgare på tillit til politikk om sosial utjamning med Arbeidarpartiet på topp med 27 prosent og SV som nummer to med 17 prosent av dei spurde.

På spørsmålet om kva parti som har best politikk innan helse og eldreomsorg, får Arbeidarpartiet støtte frå 26 prosent av dei spurde og Høgre 19 prosent.

