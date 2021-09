Kulturstreiken blir trappa opp – framsyningar blir avlyste

innenriks

Tilsette ved institusjonar i Oslo, Bergen og Stavanger gjekk ut i streik sist fredag, og frå onsdag er òg institusjonar i Kristiansand og Trondheim omfatta.

I ei pressemelding frå LO Stat heiter det at toppleiarane i kultursektoren ikkje har «vist noen vilje til å holde løftene om kjønnsnøytrale og livsvarige pensjonsytelser».

– Derimot registrerer vi at toppsjefane bruker interne e-postar og media til å forklare kvar feil Fagforbundet, NTL og Creo tek, seier Fagforbundets forhandlingsleiar Nora Hagen.

Ønskjer ein «gylden middelvei»

Ifølgje LO gjekk dei tilsette i 2016 med på ei mellombels pensjonsordning for å sikre økonomien og berekrafta til institusjonane. LO hevdar dette skjedde i samforståing med arbeidsgivarane om ei ny og kjønnsnøytral pensjonsordning.

«Arbeidsgiverne står bom fast på at vi skal godta en pensjonsordning hvor kvinner og menn får ulik pensjonsutbetaling – i en sektor hvor om lag halvparten av de ansatte er kvinner, og alle hadde en kjønnsnøytral og livsvarig pensjon før 2016», skriv LO Stat på nettsidene sine.

Arbeidstakarsida ønskjer ein hybridpensjon, som dei omtaler som ein «gylden middelvei».

Avlyser framsyningar

Streiken fører til at fleire framsyningar blir avlyste eller utsette, skriv NRK. Ved Den Nationale Scene i Bergen er alle framsyningar avlyste som følgje av at 48 tilsette er tekne ut i streik. Også på Operaen i Oslo står dei i fare for at alle framsyningar blir avlyste. Her er 98 tilsette tekne ut i streik.

Også Bergen Filharmoniske Orkester (114 i streik) har måtta avlyse konsertar, medan Trøndelag Teater (15 i streik) har utsett urpremieren på Allis Sønn 10. september.

Det er òg teke ut tilsette i streik ved desse institusjonane: Det Norske Teatret (52), Nationaltheatret (34), Rogaland Teater (31) og Kilden Teater og Konserthus og Kilden Kristiansand Symfoniorkester (totalt 43).

