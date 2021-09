KrF blir skulda for å springe frå lovnadene til funksjonshemma

innenriks

KrF har ikkje levert på løfta til dei funksjonshemma, er den harde dommen frå Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

– Det er ein stor skuffelse for oss. Funksjonshemma har betalt dyrt for at KrF gjekk i regjering, seier FFOs generalsekretær Lilly Ann Elvestad til NTB.

Frå seks til tre

Fallhøgda var stor. Før førre stortingsval gav FFO terningkast seks til KrFs partiprogram for 2017–2020 og valløfta dei der gav funksjonshemma.

No har organisasjonen gjort ei vurdering av kva valløfte KrF har levert på og ikkje i dei fire åra som er gått. Gjennomføringa får terningkast tre.

– Veldig mange av dei gode intensjonane og lovnadene frå 2017 har ikkje vorte innfridd i regjering, konkluderer Elvestad.

KrF gjekk inn i Solberg-regjeringa i 2019 og fungerte før det som støtteparti.

Snudde om AAP

FFO peikar særleg på fire område der dei meiner KrF har skuffa:

* KrF stemde i 2021 ned SVs forslag om å innlemme FN-konvensjonen for menneske med nedsett funksjonsevne (CRPD) i lova.

* Året før stemde KrF ned eit forslag frå SV om å følgje opp eit vegkart som skal sikre universell utforming av skular.

* KrF stemde i 2018 mot innstrammingane i AAP-regelverket, men snudde då partiet kom i regjering.

FFO meiner òg at likeverdsreforma, som var eit av dei store gjennomslaga til KrF i regjeringsforhandlingane i 2019, har hatt lite å seie for å fleire funksjonshemma i jobb.

Elvestad er særleg skuffa over at KrF snudde om innstrammingane i AAP-regelverket, som ho meiner har skove fleire funksjonshemma ut av arbeidslivet og over på uføretrygd.

KrF: Held fram kampen

KrF ønskte seg ikkje endringane i AAP-regelverket, svarer KrFs helsepolitiske talsperson, Geir Jørgen Bekkevold.

– Men det var ei av sakene vi måtte gå med på når vi gjekk inn i regjering for å få inn mellom anna likeverdsreforma, seier han.

KrF-toppen lovar at partiet hans skal halde fram med å kjempe for rettane til funksjonshemma.

– Noreg skal vere eit land der det ikkje skal bety noko kva funksjonsevne du har. Det har KrF alltid kjempa for, og det vil vi òg etter valet i haust, seier han.

Bekkevold vedgår at KrF ikkje er heilt i mål med denne kampen, men meiner partiet har teke viktige steg med likeverdsreforma og endringane i pleiepengeordningane. Han trekkjer òg fram arbeidet med å definere BPA som eit likestillingsverktøy, forenklingar i hjelpestønadsordningar og pårørandestrategien til regjeringa.

Ifølgje Bekkevold er det framleis eit mål for KrF at CRPD blir del av norsk lov. Når det gjeld universell utforming på skular, forklarer han at KrF stemde ned forslaget til SV fordi det handla om meir enn vegkart, og viser til at det er etablert eit breitt program for å styrkje arbeidet til kommunane med dette.

Berre SV får full pott

FFO har òg vurdert innsatsen til dei andre partia for funksjonshemma.

Best resultat får SV med terningkast seks. Dernest følgjer Arbeidarpartiet med terningkast fem. Senterpartiet, Raudt og Miljøpartiet Dei Grøne får alle terningkast fire, medan KrF og Frp får terningkast tre. Høgre får ikkje ein eigen karakter, men går inn i den totale vurderinga av innsatsen til regjeringa, som endar på terningkast tre.

Skåren til partia tek utgangspunkt i kor aktive og tydelege dei er i å fremje ein heilskapleg arbeidslivspolitikk for funksjonshemma, og han baserer seg på ein gjennomgang av mellom anna representantforslag, budsjettframlegg, strategiar og ulike dokument frå regjeringa.

(©NPK)