Jordbruket krev full kompensasjon i tilleggsforhandlingane med staten

Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag leverte onsdag kravet dei har til tilleggsforhandlingane i jordbruksoppgjeret. Tilleggsforhandlingane blir gjennomførte fordi kostnadsveksten for enkelte varer har vore langt større enn det som vart lagt til grunn i årets jordbruksoppgjer.

Jordbruket krev kompensasjon for auka kostnader til handelsgjødsel på 527 millionar kroner og for auka kostnader til byggjevarer på 227 millionar kroner, skriv Bondelaget. Kostnadene er berekna av Budsjettnemnda for jordbruket.

Dei ordinære jordbruksforhandlingane enda med brot og vart stemt gjennom i Stortinget med tilbodet frå staten som utgangspunkt.

