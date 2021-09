Ingen skal tvangsreturnerast frå Noreg til Afghanistan før tidlegast i februar neste år

innenriks

Det betyr at personar som tidlegare har fått vedtak om retur til Afghanistan av Une eller Utlendingsdirektoratet (UDI) inntil vidare ikkje har plikt til å reise.

– Det er framleis stor uvisse om den vidare politiske, tryggingsmessige, menneskerettslege og humanitære utviklinga i landet etter at Taliban overtok makta 15. august. Derfor forlengjer vi no suspensjonen av utreiseplikta, seier Une-direktør Marianne Jakobsen.

Dette gjeld afghanske borgarar som har fått avslag på søknad om vern, personar som har vorte utviste frå Noreg, personar som har fått opphaldsløyvet kalla tilbake og personar som oppheld seg i Noreg og har fått avslag på søknad om opphaldsløyve.

Utlendingsnemnda har no omtrent 170 saker til behandling frå afghanske borgarar. Omtrent 65 av desse kan føre til utreiseplikt, og desse sakene er no derfor lagde til sides. Nemnda vil ikkje behandle nokon av desse sakene no.

Omtrent 150 afghanske borgarar som no oppheld seg i Noreg, har vedtak om utreiseplikt til Afghanistan. Politiets utlendingseining er no informert om at desse ikkje skal tvangsutsendast til Afghanistan.

Personar som er omfatta av Dublin III-konvensjonen, er ikkje omfatta av returstansen. Dei skal framleis returnere til det første europeiske landet dei søkte vern i.