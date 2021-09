Helseministeren erkjenner dobbeltkommunikasjon

innenriks

– Det stemmer at vi har hatt to ulike tankar i hovudet. Vi har sagt at vi ikkje ønskjer for høge smittetal før størstedelen av befolkninga er fullvaksinert, og vi har sagt at smittetala ikkje lenger skal styre liva våre når vi kjem dit at størstedelen av befolkninga er fullvaksinert, sa helseministeren då han heldt koronapressekonferanse onsdag.

Han påpeika at vi no er i ein annan situasjon enn før.

– Målet vårt har vore å kommunisere ope og ærleg både om det vi er sikre på, og det vi er usikre på. Både om det vi håpar og det vi fryktar. Før vi fekk vaksinen, kunne vi – for å setje det litt på spissen – nøye oss med å ha eitt bodskap og éin tanke i hovudet. Stigande smittetal kravde omgåande handling.

– Stigande smittetal krev ikkje lenger omgåande handling, sa Høie.

