Smittevegen er ukjend for to av dei smitta, medan smittesporing går føre seg for tolv av tilfella, opplyser kommunen onsdag.

Drammen vidaregåande, Åssiden vidaregåande og Marienlyst ungdomsskule er ramma av smitten.

Dei siste to vekene er det registrert til saman 448 smitta i Drammen.

