Tina Jørgensen-saka blir TV 2-dokumentar

innenriks

Forfattar og tidlegare politietterforskar Jørn Lier Horst og journalist Hans Petter Aass er sentrale i den kommande TV 2-serien om det uoppklara drapet på Tina Jørgensen, skriv TV-kanalen i ei pressemelding.

Tina Jørgensen forsvann natt til 24. september 2000 i Stavanger. 21-åringen vart funnen drepen i ein kum ved Bore kyrkje på Jæren etter éin månad. Drapet er framleis uoppklara, men fredag vart det kjent at ein mann er mistenkt i saka – same mannen som er sikta for drapet på Birgitte Tengs i 1995.

– Vi har jobba i lengre tid med denne serien, som vi håpar kan kaste nytt lys over Tina-saka. Utviklinga førre veke gir fornya håp om at det framleis er mogleg å løyse mysteriet, seier TV 2s programredaktør Kathrine Haldorsen.

Også Tina Jørgensens mor, Torunn Austdal Rasmussen, skal medverke i serien. Ho seier at ho av respekt for Tina vil leite etter svar til sin siste dag.

