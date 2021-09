Store kontrastar i vêret framover

innenriks

Meteorologane har sendt ut gult farevarsel på grunn av mykje regn i både Trøndelag og Møre og Romsdal.

I Trøndelag kan det frå tysdag ettermiddag komme 40 til 70 millimeter nedbør på 24 timar.

Også i Nordland kan det komme store nedbørsmengder, opplyser statsmeteorolog Pernille Borander til NRK. Særleg på Helgeland blir det eit vått døgn.

– Det held fram med å regne på onsdag, seier ho.

Det blir venta mellom 60 og 100 millimeter nedbør i Romsdal og på Nordmøre frå onsdag til torsdag.

På Austlandet er det derimot sommartemperaturar.

– Allereie tysdag kan det bli høgsommardag med temperaturar over 25 grader eller høgare, seier Borander.

Onsdag kan det bli sett ny septemberrekord for høgaste makstemperatur, ifølgje meteorologen. Per no har Viken og Agder rekorden på 28,5 grader.

(©NPK)