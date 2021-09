Solberg om skulevalet: – All grunn til å vere stolt

innenriks

– Dei har sendt over 100 debattantar i ulike debattar, stått på stand og gjennomført skuleaksjonar. Det er veldig gøy å høyre at mange nye har fått prøvd seg i år, og det er rekordmange førstedebattantar. Det viser at det gror godt i Høgre, seier statsministeren i ein kommentar til NTB etter at resultata i årets skuleval vart klare.

Høgre får ein oppslutnad på 13,5 prosent, ein nedgang frå førre skule-stortingsval i 2017 då partiet enda på 15,1 prosent.

Statsministeren peikar på at borgarleg side samla sett går fram, og at Høgre framleis er det tredje største partiet.

– Det er det all grunn til å vere stolt av. Eg er i alle fall det, seier Solberg.

