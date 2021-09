Lockerbie-etterlaten tapte søksmål mot Oslo kommune

innenriks

Sonen var seks år gammal då mora døydde i bombeangrepet mot eit Pan Am-fly over den skotske byen Lockerbie i 1988 og er sidan då tildelt over 20 millionar kroner, skriv Rett24.

Oslo kommune utnemnde stefaren til guten som verje, og det var han som handterte midlane.

Pengane vart innbetalte til ein konto i Sveits og gjekk dermed under radaren til norske styresmakter. Sonen melde i 2018 den tidlegare stefaren for bedrageri og underslag og fekk gjennom byfuten arrest i verdiar for 26 millionar kroner.

Det vart inngått forlik, og stefaren overførte verdiar for omkring 16 millionar kroner til stesonen.

Sonen saksøkjer no Oslo kommune for å få dekt fem millionar kroner av mellomlegget. Han meiner Overformynderiet svikta ved ikkje å følgje handteringa til stefaren av midlane. Borgarting lagmannsrett kjem likevel, til liks med tingretten, til at det ikkje er grunnlag for å konstatere aktløyse hos kommunen.

