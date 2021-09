FHI: Vaksinerte har låg risiko for alvorleg sjukdom med deltavarianten

innenriks

Dei slår samtidig fast at godt vern mot smitte med deltavarianten først blir oppnådd etter den andre dosen. Ein studie publisert i tidsskriftet «Eurosurveillance» har undersøkt vaksinevern mot delta- og alfavariantane i Noreg.

Vernet mot smitte med deltavarianten var 22 prosent blant delvaksinerte og 65 prosent blant fullvaksinerte, samanlikna med høvesvis 55 prosent og 84 prosent for alfa.

– Som vist i studiar òg frå andre land, viser dei norske resultata at to dosar er nødvendig for godt vern mot smitte med deltavarianten, seier Geir Bukholm, assisterande direktør i FHI.

Den andre studien har sett på risikoen for å bli innlagd på sjukehus med covid-19 blant vaksinerte og uvaksinerte. Resultata viser at risikoen for å bli innlagd på sjukehus med covid-19 er over 70 prosent lågare for delvaksinerte og fullvaksinerte, samanlikna med uvaksinerte.

– Norske data stadfestar at vaksinerte har ein mykje lågare risiko for alvorleg sjukdom enn uvaksinerte, og viser tydeleg den positive effekten som koronavaksinasjonsprogrammet har på forløpet av pandemien i Noreg, seier Bukholm.

Analysen viste òg at deltavarianten ikkje har ført til auka risiko for sjukehusinnlegging i Noreg, samanlikna med alfa.

