Elleve prosjekt deler på den grøne omstillings-milliarden til staten

innenriks

– Eg er veldig glad for at vi no har delt ut 1 milliard kroner frå Grøn plattform. Her har privat næringsliv, forskingsaktørar og andre gått saman for å realisere store og ambisiøse omstillingsprosjekt, frå heilt grunnleggjande forsking, til løysingar som er klare for marknaden, seier næringsminister Iselin Nybø (V).

Totalt vart 44 prosjektsøknader om til saman 4,2 milliardar kroner sende inn. Regjeringa hadde sett av 1 milliard og måtte seie nei til fleire. Om lag 125 millionar kroner står att og vil bli delt ut i løpet av hausten.

Den største tildelinga går til prosjektet Zero Kyst, som får 120,1 millionar kroner til å prøve å utvikle nullutslepps fiskefartøy med tilhøyrande infrastruktur.

Prosjekt for avfallsfrie byggjeplassar, produksjon av mikroalgebiomasse til fôring av laks, C02-lagring, gjenbruk av treverk og hybride sol- og vasskraftverk fekk òg støtte.

Forskingsrådet, Innovasjon Noreg, Siva og Enova samarbeider om ordninga og har valt ut dei beste prosjekta frå næringslivet og forskingsinstitutta som får støtte.

(©NPK)